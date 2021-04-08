Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan pilot Yüzbaşı Burak...
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Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan pilot Yüzbaşı Burak...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep törenle memleketine uğurlandı.

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Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep törenle memleketine uğurlandı.

Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan pilot Yüzbaşı Burak...
Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan pilot Yüzbaşı Burak...
Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan pilot Yüzbaşı Burak...
Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan pilot Yüzbaşı Burak...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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