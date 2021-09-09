Konya'da hastanenin güvenlik görevlisini bıçaklayan sanığın yargılaması sürüyor
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Konya'da hastanenin güvenlik görevlisini bıçaklayan sanığın yargılaması sürüyor

Konya'da hastanenin güvenlik görevlisini bıçaklayan sanığın yargılaması sürüyor
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya'da daha önce hastanede tartıştığı güvenlik görevlisini yolcu otobüsünde bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da daha önce hastanede tartıştığı güvenlik görevlisini yolcu otobüsünde bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muhammet Arslan Karaman, mağdur güvenlik görevlisi Süleyman Ayçiçek ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Karaman, olay sırasında öldürme kastı taşımadığını, olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini öne sürdü.

Karaman, tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık avukatı da olayda herhangi bir tasarlama olmadığını savunarak, "Müvekkilim, delillerle de anlaşılacağı üzere eylemine kendi iradesiyle son vermiştir. Bu nedenle öldürme kastı da yoktur. Müvekkilimin tahliyesini ve beraatini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi'nde geçen yıl 3 Temmuz'da Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Ayçiçek, nöbet çıkışı evine gitmek üzere otobüse binmiş, araçta yanına gelen, bir hafta önce aralarında tartışma yaşandığı iddia edilen hasta yakını Muhammet Arslan Karaman, Ayçiçek'e "Sen Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi misin?" diye sormuştu.

"Evet" yanıtını alan Karaman, Ayçiçek'i ensesinden ve vücudunun diğer yerlerinden bıçaklayıp kaçmıştı.

Polislerce gözaltına alınan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Karaman hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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