Konya'da hastaneden kaçtığı iddia edilen kişi ve ailesinde koronavirüs 'negatif' çıktı
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Devlet Hastanesi, Seydişehir, Bağdat, Konya, Güncel

Konya'da hastaneden kaçtığı iddia edilen kişi ve ailesinde koronavirüs 'negatif' çıktı

Konya'da hastaneden kaçtığı iddia edilen kişi ve ailesinde koronavirüs 'negatif' çıktı (3)'HASTANEDEN KAÇMADIM'Konya'da, Seydişehir Devlet Hastanesi'nde 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınmak istenince kaçtığı öne sürülen Ebubekir Bilgin (30), hastaneden kaçmadığını savunup,...

16.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:48
Konya'da hastaneden kaçtığı iddia edilen kişi ve ailesinde koronavirüs 'negatif' çıktı

Konya'da hastaneden kaçtığı iddia edilen kişi ve ailesinde koronavirüs 'negatif' çıktı (3)

'HASTANEDEN KAÇMADIM'

Konya'da, Seydişehir Devlet Hastanesi'nde 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınmak istenince kaçtığı öne sürülen Ebubekir Bilgin (30), hastaneden kaçmadığını savunup, yaşananları anlattı. Asansör teknisyeni olduğunu belirten Bilgin, bir süredir Irak'ta çalıştığını ve yaklaşık 20 gün önce de geri döndüğünü söyledi. Bilgin, "Yaklaşık 20 gün önce Bağdat'tan geldim. Bağdat'ta bulunma sebebim de asansör montajı; kurulum, onarım, bakım teknisyeniyim. Geldiğimden bu yana 20 günü geçti. Soğuk algınlığı şikayeti nedeniyle dün eşim ve çocuğumla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne geldik. Orada yakın bir zamanda yurt dışına çıkıp, çıkmadığımı sordular. Ben de 20 gün önce geldiğimi söyleyince belirli tetkikler yaptılar. Zaten geldiğimde de hem Ankara'da havaalanında hem de özel hastane muayene oldum ve sonuçlar negatif çıktı. Buradaki hastanede tahlilleri yaptılar ve bizi izolasyonlu odaya almışlardı. 4 aylık çocuğumuz var, onu da köyde kardeşimin yanına bırakmıştık. Çocuğumuz küçük olduğu için annesinin bakımına ihtiyaç vardı. O nedenle de biz sürekli görevlilere durumumuzu ve ne zaman çıkabileceğimizi soruyorduk. Belki sürekli sorduğumuzdan dolayı olabilir, bilmiyoruz, 'Gidebilecekseniz gidin' dediler. Biz de eşimle beraber çıktık" diye konuştu.

Hastaneden ayrıldıktan sonra telefonla arandıklarını söyleyen Bilgin, "Eşimle beraber çıktık. Eski Garaj'ın oraya geldiğimizde bizi karakoldan telefonla aradılar. Biz de bulunduğumuz yeri söyledik. Tahlillerin tam bitmediğini doktorların bize anlattıklarını söyleyip, memur beye açıklama yaptık. Sonra bize orada beklememizi söylediler ve ambulansla gelip bizi tekrar hastaneye götürüp, odaya yatırdılar. Kanı Antalya'ya göndermişler galiba ve bugün saat 10.00 gibi tahliller temiz çıkınca bizi taburcu ettiler. Herhangi bir kaçma durumu yok. Hakkımızda yanlış haberler çıktı, bundan rahatsızım. Öyle bir durum olsaydı zaten ben çocuklarımı riske atıp, yanlarına gelmezdim" dedi.

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Konya'da hastaneden kaçtığı iddia edilen kişi ve ailesinde koronavirüs 'negatif' çıktı

Kaynak: DHA

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Konya'da hastaneden kaçtığı iddia edilen kişi ve ailesinde koronavirüs 'negatif' çıktı

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