Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüse rastlanmadı
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Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüse rastlanmadı

KONYA'da dün gittiği hastaneden kaçtıktan sonra tekrar polis tarafından yakalanıp 'koronavirüs' şüphesiyle karantinaya alınan ismi açıklanmayan 35-40 yaşlarındaki kişinin yapılan tetkiklerinde koronavirüse rastlanmadı.

26.02.2020 17:51 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:51
Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüse rastlanmadı

KONYA'da dün gittiği hastaneden kaçtıktan sonra tekrar tarafından yakalanıp 'koronavirüs' şüphesiyle karantinaya alınan ismi açıklanmayan 35-40 yaşlarındaki kişinin yapılan tetkiklerinde koronavirüse rastlanmadı. 

Dün, Tıp Fakültesi'ne ağzında maskeyle gelen bir kişi, yakın tarihte 'den geldiğini boğazından rahatsız olduğunu, son günlerde de 'koronavirüs' salgını nedeniyle muayene olmak istediğini belirtti. Hasta kayıt işlemleri için nüfus cüzdanı istenince, aracından kimliğini getirmek istediğini belirtip hastaneden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. 

Olay kamuoyu tarafından duyulup kentte 'koronavirüs' paniğine neden oldu. Harekete geçen polis, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkıp, hastaneye geri gelmeyen kişiyi buldu.Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen ismi açıklanmayan kişinin enfeksiyon uzmanları tarafından yapılan ilk muayenesinde  'koronavirüs' şüphesine ait bir bulguya rastlanmadı. Yakın tarihte Güney Kore'den geldiği için tedbir amaçlı 'izolasyonlu' odaya alındı. Yapılan tetkiklerinde de koronavirüse rastlanmadığı belirtildi. 

 


Kaynak: DHA

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