Konya'da hastanede çalışan güvenlik görevlisini bıçaklayan sanığın yargılaması sürüyor
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Konya'da hastanede çalışan güvenlik görevlisini bıçaklayan sanığın yargılaması sürüyor

09.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:46
Konya'da hastanede çalışan güvenlik görevlisini bıçaklayan sanığın yargılaması sürüyor

Konya'da daha önce hastanede tartıştığı güvenlik görevlisini yolcu otobüsünde bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da daha önce hastanede tartıştığı güvenlik görevlisini yolcu otobüsünde bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muhammet Arslan Karaman, mağdur güvenlik görevlisi Süleyman Ayçiçek ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Karaman, olay sırasında öldürme kastı taşımadığını iddia ederek, beraatini istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hasan Hüseyin Ö, tarafları olay öncesinde tanımadığını ancak söz konusu suçun gerçekleştiği otobüste yolculuk yaptığı için olaya şahit olduğunu söyledi.

Bıçaklanan güvenlik görevlisinin de bulunduğu otobüste sanıkla yan yana oturduğunu anlatan Hasan Hüseyin Ö, "Ben telefonumla oynarken sanık, müştekiye hitaben 'Sen hastanede mi çalışıyorsun' dedi. O da 'evet' diye yanıt verdi. Daha sonra müşteki durakta inmek üzere hareket etti. Bu sırada sanık da eli belinde bir şekilde arkasından gitti. Müşteki tam otobüsten ineceği sırada, sanık bıçağı çıkardı. Ben bir anda şok oldum. Sanık, müştekiyi bıçakladıktan sonra kaçarak oradan uzaklaştı. Ben de yaralı müştekiye yardım ettim." beyanlarında bulundu.

Sanık avukatı ise "Tanık otobüste telefonla oynadığını söylemektedir. Ayrıca kendisi de nöbetten çıkmış ve yorgundur. Bu nedenle müvekkilimle mağdur arasında geçen tüm olayları görmemesi doğaldır. Olayda tasarlama yoktur. Sanık eylemine kendi iradesiyle son vermiştir. Bu nedenle öldürme kastı da yoktur. Müvekkilimin tahliyesini ve beraatini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Meram ilçesi Karaman Caddesi'nde 3 Temmuz'da Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Ayçiçek, nöbet çıkışı evine gitmek üzere otobüse binmiş, araçta yanına gelen, bir hafta önce aralarında tartışma yaşandığı iddia edilen hasta yakını Muhammet Arslan Karaman, Ayçiçek'e "Sen Eğitim ve Araştırma hastanesinde güvenlik görevlisi misin?" diye sormuştu.

"Evet." yanıtını alan Karaman, Ayçiçek'i ensesinden ve vücudunun diğer yerlerinden bıçaklayıp kaçmıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Karaman hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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