Hastane personeli gibi davranan polis, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı
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Hastane personeli gibi davranan polis, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı

18.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:52

Konya'da hastane personeli kılığına giren polis, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı hastanede gözaltına aldı.

Konya'da hastane personeli kılığına giren polis, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı hastanede gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "yağma" suçlarından 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emrah K'nin (35), eşini kentteki bir kadın doğum hastanesine götürdüğü ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, hastanenin temizlik personelinin kıyafetlerini giyerek, zanlıyı içeride yakaladı.

Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan Emrah K'nin, polis ekiplerine yakalanma anı, hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Hastane personeli gibi davranan polis, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı
Hastane personeli gibi davranan polis, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı
Hastane personeli gibi davranan polis, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı
Hastane personeli gibi davranan polis, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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