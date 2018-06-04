Konya'da Halkı Tehdit Eden Abdüllatif Şener'e Tepkiler Dinmiyor

CHP'den Konya 1. sıra adayı olan Abdüllatif Şener, vatandaşlardan destek istemek için gittiği ilçelerde ilginç tepkilerle karşılaşıyor.

ARABA SESİYLE ENGELLEDİLER

Geçtiğimiz günlerde kendisine tepki gösteren vatandaşları tehdit ettiği haberleriyle gündeme gelen Şener'e yönelik tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak gittiği bir ilçede az sayıdaki kişiye hitap eden Şener'i araba sesiyle engellediler.

"HESAP VERECEKSİNİZ" DEYİP TEHDİT ETMİŞTİ



Konya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Abdüllatif Şener, kendisine tepki gösteren vatandaşları, "Hesap vereceksiniz" diyerek tehdit etmişti. Şener, tartıştığı kişiler tarafından büyük tepki görmüştü.