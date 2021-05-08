Konya'da hakkında kayıp başvurusu yapılan kişi su kuyusunda silahla öldürülmüş bulundu
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Konya'da hakkında kayıp başvurusu yapılan kişi su kuyusunda silahla öldürülmüş bulundu

Konya'da hakkında kayıp başvurusu yapılan kişi su kuyusunda silahla öldürülmüş bulundu
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde hakkında kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi su kuyusunda bulundu.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde hakkında kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi su kuyusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Akşehir ilçesinde ikamet eden Ramazan Y. (44), dün "iş aramak" için evinden ayrıldı.

Ramazan Y'den haber alamayan eşi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Bölgede çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Y'nin birlikte görüldüğü şüpheli Şükrü Ö'yü (39) gözaltına aldı.

Şükrü Ö, sorgusunda Ramazan Y'yi alacak meselesinden dolayı Doğanhisar ilçesine bağlı Ayaslar Mahallesi Gölcük mevkisinde bulunan üç metre derinliğindeki su kuyusuna ittiğini ve av tüfeğiyle ateş açarak öldürdüğünü itiraf etti.

Kuyudan çıkarılan Ramazan Y'nin cansız bedeni, işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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