Konya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 507 kişiye ceza kesildi
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Konya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 507 kişiye ceza kesildi

12.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:07
Konya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 507 kişiye ceza kesildi

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 507 kişiye ceza kesildi.

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 507 kişiye ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde uygulanan ve dün 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis, kent merkezinde vatandaşların yoğun tercih ettiği cadde, meydan ve mekanlarda denetim yaptı.

Bu kapsamda ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 507 kişiye cezai işlem uyguladı.

Ayrıca denetimler kapsamında, Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği umuma açık 2 iş yeri faaliyetten men edildi.

İş yeri sorumluları hakkında ise "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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