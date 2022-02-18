Konya'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Haberler
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Konya'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

AA, Savaş Güler - Güncel
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Konya'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Konya'nın Karatay ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

KARAMAN (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

E.U. idaresindeki 42 ES 932 plakalı hafif ticari araç, Mengene Mahallesi Karaman Caddesi'ndeki köprülü kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan 82 yaşındaki Seyit İ'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen Seyit İ'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Seyit İ'nin cesedi, Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Sürücü E.U. gözaltına alındı.

Konya'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

AA / Savaş Güler - Güncel

Karaman, Tragger, Konya, Güncel, Haberler

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