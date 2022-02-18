Konya'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
AA, Savaş Güler - Güncel
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Konya'nın Karatay ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
KARAMAN (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
E.U. idaresindeki 42 ES 932 plakalı hafif ticari araç, Mengene Mahallesi Karaman Caddesi'ndeki köprülü kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan 82 yaşındaki Seyit İ'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen Seyit İ'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Seyit İ'nin cesedi, Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi.
Sürücü E.U. gözaltına alındı.
AA / Savaş Güler - Güncel