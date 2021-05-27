Konya'da hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
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Konya'da hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Konya'da hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ahmet Y. (23) idaresindeki 51 AAE 752 plakalı hafif ticari araç, Türbe Mahallesi Vatan Caddesi'nde, Suat Eriş'in (29) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan Eriş, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Y. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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