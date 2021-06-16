Konya'da hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Musa T. idaresindeki 42 ABE 990 plakalı hafif ticari araç, Dalmaz Mahallesi Dumlupınar Ortaokulu önünde aniden yola çıkan 4 yaşındaki Musa Efe Dağlı'ya çarptı.
Hafif yaralanan Dağlı, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay