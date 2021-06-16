Konya'da hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı
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Konya'da hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Konya'da hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Musa T. idaresindeki 42 ABE 990 plakalı hafif ticari araç, Dalmaz Mahallesi Dumlupınar Ortaokulu önünde aniden yola çıkan 4 yaşındaki Musa Efe Dağlı'ya çarptı.

Hafif yaralanan Dağlı, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya'da hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı
Konya'da hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı
Konya'da hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı
Konya'da hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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