Konya'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
05.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:08
Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Abbas Abdulkadir yönetimindeki 07 MA 6933 plakalı hafif ticari araç, Taşağıl Mahallesi girişinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA