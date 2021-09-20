Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
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Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kulu ilçesi Fevziye Mahallesi ile Tuzkaya Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim D. idaresindeki 26 EP 965 plakalı hafif ticari araç ile Bayram Y. idaresindeki 42 FT 818 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, hafif ticari araçta da büyük çapta hasar meydana geldi. Kazada sürücülerden İbrahim D., aynı araçta bulunan Ramazan D., ve Halime D. ile diğer araç sürücüsü Bayram Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan araç sürücülerinden İbrahim D., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralanan 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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