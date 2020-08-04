Konya'da hafif ticari araç duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Konya'da hafif ticari aracın evin duvarına çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
04.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:12
Konya'da hafif ticari aracın evin duvarına çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Buti Tonel idaresindeki 42 ANV 51 plakalı hafif ticari araç, Karatay ilçesi Ormancı Sokak'taki iki katlı evin duvarına çarptı.
Araçta bulunan Abdullah Tonel (55) kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Tonel ile araçtaki Mehmet Tonel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza yerine gelen Tonel'in yakınları gözyaşı döktü. Tonel'in cenazesi, hastane morguna götürüldü.
Kaynak: AA