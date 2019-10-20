Konya'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Konya'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

20.10.2019 12:07
Konya'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Beyşehir-Akseki karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.K. yönetimindeki 42 FMV 17 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir'den Akseki yönüne seyir halindeyken Huğlu yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Ters dönen araç içerisinden yaralı olarak çıkarılan sürücü ve eşi H.K. adrese sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA
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