Konya'da hafif ticari araç alev alev yandı
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Konya'da hafif ticari araç alev alev yandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

04.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:09
Konya'da hafif ticari araç alev alev yandı

'nın ilçesinde seyir halindeki hafif ticari , çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'den Konya yönüne seyir eden Y.Y. idaresindeki 42 BDL 91 plakalı hafif ticari araç, Doğanbey Mahallesi yol ayrımı yakınlarında aniden alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek durdurdu. Yanında bulunan eşiyle birlikte aracı terk eden sürücü, durumu itfaiyeye verdi. Kısa sürede alev topuna dönen araçtaki yangın olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA

Kaynak: İHA
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