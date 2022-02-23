Konya'da gurbetçinin 3 katlı evinden hırsızlık - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da gurbetçinin 3 katlı evinden hırsızlık

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Konya'da gurbetçinin 3 katlı evinden hırsızlık

Konya'nın Kulu ilçesinde gurbetçiye ait 3 katlı bir ev, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde gurbetçiye ait 3 katlı bir ev, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kulu merkez Yeni Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde İsveç'te ikamet eden ve çalışan Güven Dölek'e ait 3 katlı ev kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu. Evi kontrole gelen yakınlarının pencere demirlerinin kırık olduğunu fark etmesi üzerine polise haber verildi. Adrese gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede üç katlı evin ikinci katındaki demir korkuluklarının kırılarak içeriye girildiği belirlendi. Evde bulunan 2 adet televizyon ve çeşitli eşyaların çalındığı olayla ilgili polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kıbrıs, Polis, İsveç, Konya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title