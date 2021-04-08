Konya'da güneş panelleri bakım ve onarım kursuna katılanlara belgeleri verildi
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Konya'da güneş panelleri bakım ve onarım kursuna katılanlara belgeleri verildi

Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel
Konya'da güneş panelleri bakım ve onarım kursuna katılanlara belgeleri verildi

Karapınar Halk Eğitimi Merkezi tarafından Kalyon Enerji A.Ş. ve İnojen Enerji Teknolojileri ve Yatırımları A.Ş. işbirliğiyle açılan "Güneş Panelleri ve Fotovoltaik Sistemleri Kurulum Bakım ve Onarımı Kursu'nu" başarıyla tamamlayan 119 çalışana sertifikaları verildi.

Karapınar Halk Eğitimi Merkezi tarafından Kalyon Enerji A.Ş. ve İnojen Enerji Teknolojileri ve Yatırımları A.Ş. işbirliğiyle açılan "Güneş Panelleri ve Fotovoltaik Sistemleri Kurulum Bakım ve Onarımı Kursu'nu" başarıyla tamamlayan 119 çalışana sertifikaları verildi.

Törende konuşan Karapınar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Aydınbelge, 2017 yılından buyana devam eden kurslarda bugüne kadar 244 kursiyerin sertifika aldığını bildirdi.

Açılan son kursta eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını alan 119 kişiyle birlikte bu sayının toplam 363 olduğunu ifade eden aydınbelge, "Belge alanların çoğunluğu şu anda istihdam edilmiş olup, sahada çalışmaktadır." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal da Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasında son derece önemli olan bu projeye eğitim anlamında destek vermekten son derece mutlu olduklarını belirtti.

Kursiyerlere sertifakaları, Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet İçalan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tahir Ağırgötüren ve Karapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Aydenbelge tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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