Konya'da toplu etkinliklerin yasak süresi 1 ay daha uzatıldı

Konya Valiliği, Covid-19 salgınının önlenmesi amacıyla gösteri yürüyüşü gibi toplu etkinlik yasağının 1 ay süreyle uzatıldığını duyurdu.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Konya ili sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve Covid-19 salgınının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27.11.2020 tarihli ve 2020/112 sayılı kararı ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanun'unun 11/c maddesi doğrultusunda, il genelinde yapılacak gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, çadır kurma vb. etkinliklerin valilik makamının olurları ile 08 Aralık 2020 günü saat 00.01'den 06 Ocak 2021 günü saat 23.59'a kadar 30 gün süre ile yasaklanmasına karar verilmiştir" denildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı