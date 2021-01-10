Konya'da görev yapan gazeteciler için 400 fidan dikildi

Karatay Belediyesi, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Konya'da basın yayın kuruluşlarında görev yapan çalışanlar için 400 fidan dikti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Konya'daki tüm basın-yayın kuruluşlarında görev yapan çalışanlar adına Fevzi Çakmak Mahallesi Medcezir Sokak'taki alanda dikilen fidanlara çalışanların isimlerinin yazılı olduğu levhaların takıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hasan Kılca, şunları kaydetti:

"Bugünü daha anlamlı kılmak ve kalıcı hale getirmek amacıyla şehrimizde görev yapan basın mensupları için tahsis ettiğimiz ağaçlandırma alanında '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla fidanlarımızı diktik. Bu projeyi hayata geçirerek aynı zamanda gelecek nesillere miras bırakmak üzere fidanları doğaya da emanet etmiş olduk. Her basın mensubumuz adına birer tane fidan dikerek hem basın mensuplarımız için hem de gelecek nesillerimiz için güzel bir hediye vermiş olduğumuza inanıyoruz. Bu vesileyle gece gündüz demeden milletimizin her bakımdan bilgilendirilmesi ve doğru habere ulaşması için görevlerini yerine getiren tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı