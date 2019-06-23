Konya'da gölete giren genç boğuldu

Konya'nın Çumra ilçesinde sulama göletine giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, 18 yaşındaki Mehmet Emin Durmaz, ilçedeki Apa Sulama Göleti'ne girdi.

Durmaz, bir süre sonra gözden kaybolunca çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu Durmaz'ın cesedi bulundu.

Sudan çıkartılan ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: AA