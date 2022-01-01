Konya'da gökdoğan şehir kamerasına yansıdı

KONYA (AA) - Konya'da dünyanın en hızlı uçan kuşu olan Gökdoğan, konduğu yerden şehir kameralarına yansıdı.

Kent merkezinde, Konya Büyükşehir Belediyesi canlı yayın kameralarının kadrajına giren gökdoğan bir süre konduğu yerden ilgiyle izlendi.

Yeryüzünde yaşam alanları oldukça geniş olan Gökdoğanlar, her iklimde yaşayabiliyor. Türkiye'de de yaşayan Gökdoğanlar daha çok küçük kuşlarla besleniyor.

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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