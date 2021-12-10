Konya'da göçü kaçıran leylek limanda balıkçıların yolunu gözlüyor - Haberler
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Konya'da göçü kaçıran leylek limanda balıkçıların yolunu gözlüyor

Konya'da göçü kaçıran leylek limanda balıkçıların yolunu gözlüyor
AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir leylek, kış dönemini göl kıyısındaki balıkçı limanında geçiriyor.

ÇİFTLİK, NİĞDE (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir leylek, kış dönemini göl kıyısındaki balıkçı limanında geçiriyor.

Beyşehir Gölü kıyısındaki Çiftlik Mahallesi'nde, balıkçıların "şaşkın" adını verdiği bir leylek, limanı mesken tuttu. Balıkçıların maskotu haline gelen leylek, günün erken saatlerinde limana gelerek, adeta balıkçı teknelerinin yolunu gözlüyor.

Balıkçı İbrahim Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, göç etmediğini düşündükleri leyleğin, 8-10 gündür limanda kendilerini beklediğini söyledi.

Limanda 3-4 yıl önce de bir leyleğin göç etmediğine şahit olduklarını ve kış dönemini burada geçirdiğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Leyleğin burada olmasından memnunuz. Teknelerin yolunu gözlüyor. Bizimle mesai yapıyor. Yüksek kulelerin üzerinde konaklıyor. Geldiğimizde limanda oluyor. Bu aylar soğuk, aralık ayı. Sabahleyin bizi göle uğurluyor. Büyük bir sabırsızlıkla balık getirmemizi bekliyor. Limana çıkan arkadaşlar hangimiz denk gelirse, birer tane balık atıyoruz, 'nasibi' diyoruz. Buradan ayrılası yok, limanın maskotu oldu. 'Şaşkın', ismini de böyle koyduk."

Konya'da göçü kaçıran leylek limanda balıkçıların yolunu gözlüyor

Konya'da göçü kaçıran leylek limanda balıkçıların yolunu gözlüyor

Konya'da göçü kaçıran leylek limanda balıkçıların yolunu gözlüyor

Konya'da göçü kaçıran leylek limanda balıkçıların yolunu gözlüyor

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AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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