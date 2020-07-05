Konya'da gerişi dönüşüm deposu ve palet atölyesinde yangın -4 Konya'da gerişi dönüşüm deposu ve palet atölyesinde yangınKONYA'da iddiaya göre elektrik hattı kablosunun kopması sonucu gerişi dönüşüm deposu ve palet atölyesinde yangın çıktı.

Konya'da gerişi dönüşüm deposu ve palet atölyesinde yangın

KONYA'da iddiaya göre elektrik hattı kablosunun kopması sonucu gerişi dönüşüm deposu ve palet atölyesinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altında alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Olay, bugün saat 14.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Marangozlar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre elektrik hattı kablosunun kopması sonucu geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Depoda plastik malzemeler olduğu için alevler hızlı yükseldi. Alevler yanındaki palet atölyesine de sıçradı. Dumanları fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Dumandan etkilenen 4 kişi de hazırda bekletilen ambulansta sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi

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Kaynak: DHA