Konya'da, geri dönüşüm deposu ve palet atölyesinde yangın Konya'da, geri dönüşüm deposu ve palet atölyesinde yangın (2)ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ Konya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan alevler, plastik atık malzemeleri nedeniyle yeniden yükseldi.

Konya'da, geri dönüşüm deposu ve palet atölyesinde yangın (2) ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ Konya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan alevler, plastik atık malzemeleri nedeniyle yeniden yükseldi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri yeniden müdahale edip alevleri söndürdü. ( Kaynak: DHA