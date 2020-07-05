Konya'da, geri dönüşüm deposu ve palet atölyesinde yangın
Konya'da, geri dönüşüm deposu ve palet atölyesinde yangın (2)ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ Konya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan alevler, plastik atık malzemeleri nedeniyle yeniden yükseldi.
05.07.2020 16:46 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:59
Konya'da, geri dönüşüm deposu ve palet atölyesinde yangın (2)
ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ Konya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan alevler, plastik atık malzemeleri nedeniyle yeniden yükseldi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri yeniden müdahale edip alevleri söndürdü.
(
Kaynak: DHA