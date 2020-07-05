Konya'da, geri dönüşüm deposu ve palet atölyesinde yangın (2) ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ Konya'daki geri dönüşüm deposunda çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan alevler, plastik atık malzemeleri nedeniyle yeniden yükseldi.

ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ

Konya'daki geri dönüşüm deposunda çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan alevler, plastik atık malzemeleri nedeniyle yeniden yükseldi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri yeniden müdahale edip, alevleri söndürdü. Yeniden kontrol alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA