Konya'da, geri dönüşüm deposu ve palet atölyesinde yangın (2)
ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ Konya'daki geri dönüşüm deposunda çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan alevler, plastik atık malzemeleri nedeniyle yeniden yükseldi.
05.07.2020 16:38 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:59
ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ
Konya'daki geri dönüşüm deposunda çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan alevler, plastik atık malzemeleri nedeniyle yeniden yükseldi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri yeniden müdahale edip, alevleri söndürdü. Yeniden kontrol alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: DHA