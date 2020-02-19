Konya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile üniversite iş birliği protokolü imzalandı

19.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:38

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile KTO Karatay Üniversitesi arasında sanatsal, kültürel, sportif ve eğitim faaliyetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Karatay Üniversitesinde gerçekleştirilen protokolle üniversite bünyesinde "Genç Ofis" kurulması planlanıyor.

Bu kapsamda, üniversitede öğrenim gören gençler için düzenlenecek sanatsal, kültürel, sportif ve eğitim faaliyetleri alanında yeni projeler üretilmesi ve gençlerin bu konulardan haberdar edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA