Konya'da Gençlik Haftası düzenlenen törenlerle başladı
Konya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası düzenlenen anma töreniyle başladı.
15.05.2020 13:38 | Son Güncelleme: 15.05.2020 13:38
Konya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası düzenlenen anma töreniyle başladı.
Gençlik Haftası dolayısıyla Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, meydanda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törene katılanların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi.
Kaynak: AA