Konya'da gelin arabasının da karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da gelin arabasının da karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
Konya'da gelin arabasının da karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Konya'nın Derbent ilçesinde aralarında gelin arabasının da olduğu üç aracın çarpışması sonucu gelin ve damat ile 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Derbent ilçesinde aralarında gelin arabasının da olduğu üç aracın çarpışması sonucu gelin ve damat ile 5 kişi yaralandı.

Süleyman E. (66) yönetimindeki 42 EG 716 plakalı otomobil, Derbent- Konya kara yolu Ulumuhsine Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen Oğuz U. (42) idaresindeki 42 FE 947 plakalı otomobile ve Hüseyin K'nin (42) kullandığı 42 AGT 085 plakalı gelin arabasıyla çarpıştı.

Kazada sürücüler Süleyman E, Oğuz U. ve Hüseyin K. ile gelin Fatma Nur Y. (19), damat Mustafa Y. (45), araçlarda yolcu bulunan Aleyna Ayyüce C. (16) ve Zeliha Yaren S. (14) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelerde kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Özgür Özel Ziya Selçuk Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Esra Erol Bahar Candan Demet Akalın
Spor Can Bartu Caner Erkin Ümit Öztürk Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Pandemi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Konya'da gelin arabasının da karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 21:50:05. #1.16#
title