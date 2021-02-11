Konya'da "gece körlüğü" hastasına kök hücre nakli yapıldı

Konya'da halk arasında "tavuk karası" ya da "gece körlüğü" olarak bilinen retinitis pigmentosa rahatsızlığı bulunan 32 yaşındaki hasta, özel bir göz hastanesinde kök hücre nakli yöntemiyle ameliyat edildi.

Konya'da halk arasında "tavuk karası" ya da "gece körlüğü" olarak bilinen retinitis pigmentosa rahatsızlığı bulunan 32 yaşındaki hasta, özel bir göz hastanesinde kök hücre nakli yöntemiyle ameliyat edildi.

Hastanenin uzmanlarından Op. Dr. Bayram Gülpamuk, operasyon öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kök hücre tedavisinin tüm dünyada çok nadir uygulanan bir tedavi yöntemi olduğunu ifade etti.

Gece körlüğünün, tedavisi mümkün olmayan, tam körlüğe kadar ilerleyen bir hastalık olarak bilindiğini ifade eden Gülpamuk, "Bilimin ışığında son yapılan çalışmalarla kök hücre tedavisinin gece körlüğü hastalığında, hastalığın gidişatını yavaşlattığı veya durdurduğu gözlenmiştir. Hatta bazı hastalarda bir miktar da olsa görme keskinliğinde artış sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır." dedi.

Gülpamuk, gece körlüğünün genetik geçişli ve ilerleyen bir hastalık olması nedeniyle hastanın kendisinden kök hücre alamadıklarını söyledi.

Gece körlüğü hastaları için yeni doğan bebeklerin göbek kordonundan kök hücre aldıklarını anlatan Gülpamuk, şöyle devam etti:

"Bu kök hücreleri bazı genetik testlerden geçirip steril koşullarda elde edip, laboratuvar ortamında çoğaltarak hastanın gözüne uyguluyoruz. Bugünkü nakil de; göbek kordonundan umbilikal kord içerisinde wharton jölesi dediğimiz jel kıvamında bir madde var, onun içindeki mezenkimal kök hücreler özel laboratuvar ortamında çoğaltılarak elde edildi. Hastamızın sağ gözüne uygulayacağız. Amacımız görmesini kaybetmeden hayatını idame ettirmesi, hastalığın gidişatını yavaşlatmak, hatta durdurmak. Görme keskinliğinde de bir miktar artış planlanıyor ama hastamızın görme seviyesi şu an çok düşük olduğu için o şu aşamada ikincil amaç olarak kalıyor."

Gülpamuk, daha sonra İstanbul'dan uçakla gelen kök hücreyi, sol gözünde görme yetisini kaybeden, sağ gözü bir miktar gören gece körlüğü hastası M.S'ye nakletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat