Konya'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
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Konya'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

Konya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4'ü yabancı uyruklu kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
23.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:26

Konya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4'ü yabancı uyruklu kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri fuhuşa teşvik ve yer temini suçlarından yapılan teknik ve fiziki takip sonrası Konya il merkezinde 15 ayrı adres ile Çankırı'da bir adrese operasyon düzenledi. 4'ü yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alınırken bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi. 3'ü Özbekistan, 1'i de Kırgızistan vatandaşı olan mağdur edilen kadınların işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi. Şüphelilerden birinin evine yapılan baskında 13 bin 100 TL nakit para ve biri ehliyet olmak üzere 4 adet sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Konya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KONYA

Kaynak: İHA

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