KONYA Konya'da fırtına; kerpiç ev yıkıldı, binanın çatısı uçtu

Konya'da fırtına; kerpiç ev yıkıldı, binanın çatısı uçtu

KONYA'nın Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle kullanılmayan, tek katlı kerpiç ev yıkıldı. Binanın çatısı uçarken, apartmanın da dış cephe kaplaması söküldü.

Ereğli'de öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle kullanılmayan, tek katlı kerpiç ev yıkıldı. Binanın çatısı uçarken, bölgeden geçen olmamasıyla olası facia önlendi. Şiddetli rüzgarda, 6 katlı apartmanın ise dış cephe kaplaması söküldü. Yola düşen dış cephe kaplaması parçaları, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Belediye ve polis ekipleri ayrıca binanın bulunduğu caddeyi ulaşıma kapattı. Fırtına, ağaç devrilmesine de neden oldu. Ereğli'de, fırtınanın etkisinin gece saatlerine kadar sürmesinin beklendiği belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı