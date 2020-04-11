Konya'da fırın ve marketlerde kuyruklar oluştu (2) YASAK BAŞLADI, SOKAKLAR BOŞALDIKonya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 48 saat sokağa çıkma yasağının başlaması üzerine kent merkezi ve ilçelerde sokaklar sessizlğe büründü.

YASAK BAŞLADI, SOKAKLAR BOŞALDI

Konya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 48 saat sokağa çıkma yasağının başlaması üzerine kent merkezi ve ilçelerde sokaklar sessizlğe büründü. Saat 00.00'dan itibaren Konya sokaklarında araçlarıyla son anda evlerine gitmeye çalışanlar dışında sessizliğe büründü. Konya Büyükşehir Belediyesi'nce de bazı noktalarda elektronik olarak 48 saat sokağa çıkma yasağını uygulandığına yönelik uyarılarak yer aldı.

İsmail AKKAYA/KONYA,

Kaynak: DHA