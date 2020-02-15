Konya'da firari hükümlü, kardeşinin kimliğiyle yakalandı
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Konya'da firari hükümlü, kardeşinin kimliğiyle yakalandı

Konya'da çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, kardeşine ait kimlikle otobüs firmasında muavin olarak çalışırken yakalandı.

15.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:00
Konya'da firari hükümlü, kardeşinin kimliğiyle yakalandı

'da çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, kardeşine ait kimlikle otobüs firmasında muavin olarak çalışırken yakalandı.

İlçe Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, bir otobüs firmasında muavinlik yapan Rıza Tekin'in (33), "tutuklu ve hükümlünün kaçması" ile 8 hırsızlık suçundan arandığını tespit etti.

Otobüs terminalinde gözaltına alınan Rıza Tekin'in, yakalanmamak için kendisine çok benzeyen kardeşinin kimliğini kullandığı belirlendi.

Tekin, sağlık kontrolünden geçirilmek için getirildiği hastanede kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Gün gelecek devran dönecek. Bekleyin beni." dedi.

Kaynak: AA
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