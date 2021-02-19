Konya'da FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" soruşturmasında 3 zanlı tutuklandı
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Konya'da FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" soruşturmasında 3 zanlı tutuklandı

19.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:57
Konya'da FETÖ'ye yönelik

Konya merkezli 4 ilde, FETÖ üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 18 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Konya merkezli 4 ilde, FETÖ üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 18 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgüt üyeleri tarafından ankesörlü telefonla ardışık arandıkları tespit edilerek gözaltına alınan, 2'si muvazzaf, 2'si ihraç edilen eski askeri personel, 14'ü de askeri öğrencilikten atılan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 15 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirtmeleri üzerine, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Operasyon

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında 10 Şubat'ta, FETÖ üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla, aralarında muvazzafların da bulunduğu 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 4 ilde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlılardan 18'ini yakalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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