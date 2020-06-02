Konya'da FETÖ yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı Konya Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Konya merkezli 8 ilde 5'i muvazzaf asker, 3'ü ihraç edilen askeri personel olmak üzere toplam 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Konya merkezli 8 ilde 5'i muvazzaf asker, 3'ü ihraç edilen askeri personel olmak üzere toplam 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 5'i muvazzaf asker, 3'ü ihraç edilen askeri personel olmak üzere toplam 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla Konya merkezli 8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri halen devam ediyor. Diğer şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - KONYA

Kaynak: İHA