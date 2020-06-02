Konya'da FETÖ yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı
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Konya'da FETÖ yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Konya merkezli 8 ilde 5'i muvazzaf asker, 3'ü ihraç edilen askeri personel olmak üzere toplam 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Konya'da FETÖ yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı
02.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:07

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Konya merkezli 8 ilde 5'i muvazzaf asker, 3'ü ihraç edilen askeri personel olmak üzere toplam 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 5'i muvazzaf asker, 3'ü ihraç edilen askeri personel olmak üzere toplam 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla Konya merkezli 8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri halen devam ediyor. Diğer şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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