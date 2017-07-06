Konya'da Fetö/pdy Soruşturması

Konya'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bugüne kadar örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 2 bin 143 kişinin tutuklandığı bildirildi.



Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle haklarında yasal işlem yapılan 2 bin 143 kişinin tutuklandığı, 2 bin 520 kişinin devlet memurluğundan atıldığı, 991 kişinin de görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.



Konuyla ilgili soruşturmanın hassasiyetle yürütüldüğü aktarıldı.