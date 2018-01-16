Konya'da Fetö/pdy Operasyonu
Konya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 5 astsubay gözaltına alındı.
Konya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 5 astsubay gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda, 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 5 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 5 asker, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.