Konya'da Fetö/pdy Operasyonu

Konya'da Fetö/pdy Operasyonu

Konya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 5 astsubay gözaltına alındı.

Konya'da Fetö/pdy Operasyonu

Konya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 5 astsubay gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda, 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 5 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 5 asker, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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