Konya'da Fetö/pdy Çatı Davası

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "çatı yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 191'i tutuklu 527 sanığın yargılanmasına başlandı.



Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince, Adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Bölge İdare Mahkemesi duruşma salonunda görülen davanın ilk duruşmasına, sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Duruşmaya tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.



Mahkeme Başkanı Mevlüt Gülbudak, davanın görülmesi için hazırlanan spor salonundaki çalışmaların tamamlanamaması nedeniyle, duruşmanın bu hafta Bölge İdare Mahkemesi duruşma salonunda görüleceğini söyledi.



Başbakanlık, Selçuk Üniversitesi ve Hukuki Araştırmalar Derneği avukatlarının davaya müdahil olma talebi, mahkeme tarafından reddedildi.



Duruşmaya, kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasının ardından sanıklara söz verilmesiyle devam edildi.



Duruşmayı izleyenler arasında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ile AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan da yer aldı.



İddianameden



Konya merkezli 6 etap halinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 191'i tutuklu 527 şüpheli hakkında hazırlanan bin 206 sayfalık iddianame, FETÖ'nün yapısı, işleyişi, askeriye, emniyet, yargı ve eğitim yapılanmasına ilişkin bilgileri kapsıyor.



Sanıklar hakkında, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak", "Soruşturmanın, özel hayatın ve haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, gizlemek veya değiştirmek" gibi suçlamalar bulunuyor.



Sanıklar, 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.