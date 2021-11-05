Konya'da FETÖ operasyonunda 5 meslek grubundan 8 zanlı yakalandı
AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalama kararı çıkarılan 12 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.
KONYA (AA) - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalama kararı çıkarılan 12 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sözde "mahrem imamlık" yaptıkları belirlenen, avukat, öğretim üyesi, öğretmen, mühendis ve mimarlardan oluşan 12 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya ile 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer zanlılar hakkında arama, el koyma ve yakalama çalışmaları sürüyor.
AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet