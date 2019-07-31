Konya'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyona ilişkin açılan davada yargılanan 45 sanıktan...

Konya'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyona ilişkin açılan davada yargılanan 45 sanıktan...

Konya'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyona ilişkin açılan davada yargılanan 45 sanıktan 43'ü, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyona ilişkin açılan davada yargılanan 45 sanıktan...

Konya'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyona ilişkin açılan davada yargılanan 45 sanıktan 43'ü, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: AA
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