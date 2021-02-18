Konya'da FETÖ firarisi eski polis saklandığı evde yakalandı
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Konya'da FETÖ firarisi eski polis saklandığı evde yakalandı

18.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:56
Konya'da FETÖ firarisi eski polis saklandığı evde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 2016'dan bu yana aranan şüpheli, Konya'da saklandığı evde yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 2016'dan bu yana aranan şüpheli, Konya'da saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan" yakalama kararı bulunan A.K'nin kentte yaşadığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, zanlıyı saklandığı evde yakaladı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen şüphelinin, 2016 yılında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde görevliyken meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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