- Konya'da FETÖ çatı davası başladı



KONYA - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması çatı davası görülmeye başlandı.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan FETÖ çatı davasında 534 sanık yargılanacak. Sabah başlayan dava öncesinde şüpheliler de adliyeye getirilmeye başladı. Davada, sanıklar hakkında, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak", "Soruşturmanın, özel hayatın ve haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, gizlemek veya değiştirmek" gibi suçlamalar bulunuyor.