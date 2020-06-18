Konya'da feci kaza: anne ve kızı öldü, oğlu yaralandı
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Konya'da feci kaza: anne ve kızı öldü, oğlu yaralandı

Konya'da kavşakta kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ve kızı hayatını kaybederken, oğlu ise yaralandı.

Konya'da feci kaza: anne ve kızı öldü, oğlu yaralandı
18.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:25

Konya'da kavşakta kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ve kızı hayatını kaybederken, oğlu ise yaralandı.

Kaza, merkez Karatay ilçesi Adana çevre yolu Küçükkumköprü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan İ. (60) idaresindeki 42 DZ 664 plakalı kamyon ile Ali Yıldız (20) idaresindeki 42 NA 746 plakalı hafif ticari araç kavşaktan geçmek istedikleri sırada çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç yol kenarındaki alçak zemine inip duvara çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif ticari araçtaki Fatma Yıldız (74) ile kızı Emine Pala'nın (38) hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kadının oğlu sürücü Ali Yıldız (47) ise ağır yaralı olarak Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde aracını bırakan kamyon sürücüsü ise polise giderek teslim oldu. Anne ve kızının cenazesi Konya Numune Hastanesi morguna kaldırılırken Ali Yıldız'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bir süredir kanser tedavisi gören Fatma Yıldız'ın muayene için gittiği hastaneden oğlunun kullandığı araçla evine döndüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayı gören Ahmet Akkoç, "Biz ölen kişilerle kırmızı ışıkta bekliyorduk. Kumköprü Caddesi'nden geliyordum ışıkta durduk. Sarı yandı biz yürümedik. Yeşil yanınca adam kalktı. Ben o anda Karaman tarafından gelen kamyon gördüm, önce vurdu daha sonra frene bastı. Kaza yapan aracın 3 metre havaya kalktığını gördüm. Arabanın yanına gittiğimde zaten kanlar akıyordu" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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