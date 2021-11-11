Konya'da far ışığıyla ava ceza

KONYA (AA) - Konya'da far ışığıyla kara avcılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma Ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü'ne bağlı milli parklar görevlileri, Altınekin ilçesinde av koruma faaliyetleri kapsamında yürüttükleri denetimlerde far ışığıyla avlandığı belirlenen 2 kişiyi yakaladı.

Yasak olmasına rağmen far ışığıyla avlandığı gerekçesiyle 2 avcı hakkında idari para cezası uygulanırken, avda kullanıldığı belirlenen 1 av tüfeği ile motosiklete ise mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulduğu öğrenildi.

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