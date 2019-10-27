Konya'da korkutan fabrika yangını! Çok sayıda itfaiye olay yerine sevk edildi

Konya'da korkutan fabrika yangını! Çok sayıda itfaiye olay yerine sevk edildi

Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir bisküvi fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Fabrikadaki yangının henüz çıkış nedeni bilinmezken, yangının söndürülmesi için büyük bir çaba sarf ediliyor.

27.10.2019 07:20
Konya'da korkutan fabrika yangını! Çok sayıda itfaiye olay yerine sevk edildi

Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir bisküvi fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

Alevlerin gökyüzünü kapladığı yangından ilk kareler;

Kaynak: AA

VİDEO: Konya'da korkutan fabrika yangını! Çok sayıda itfaiye olay yerine sevk edildi
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