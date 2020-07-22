Konya'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı Konya'nın Akşehir ilçesinde yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı mahallelerdeki evlerden kombi, televizyon gibi ev eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, eşkali belirlenen zanlının kimlik bilgilerine ulaştı. Ekipler, isminin İsmail Ü. (19) olduğu tespit edilen zanlıyı takibe aldı. Şüpheli, Yeni Mahalle'deki bir evden çaldığı öne sürülen doğalgaz kombisi ile televizyonu sattığı sırada düzenlenen operasyonla yakalandı.

İsmail Ü'den çalıntı ev eşyası ve motosiklet aldıkları belirlenen 3 kişi de ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edilen İsmail Ü, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken diğer 3 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, çalıntı olduğu belirlenen eşyaları da sahiplerine teslim etti.

Kaynak: AA