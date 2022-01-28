Konya'da evlerden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evlere giren 3 hırsız tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Alparslan Mahallesi Sokullu Caddesi'nde, Almanya'da yaşayan Ramazan Karacadağ ve oğullarına ait 2 katlı 3 müstakil evin pencere ve balkon kapılarının kırık olduğunu gören komşuları ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek 3 şüpheli tespit etti.

Ekiplerin kısa sürede belirlediği adreslere yaptığı operasyonlarda, daha önce de sabıkası bulunan R.Ö, M.G. ve Y.G gözaltına alındı.

Evlerden aldıkları tüfek ve matkap ile yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Kulu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.