Konya'da evine giren kişi tarafından silahla yaralanan ev sahibi hastaneye kaldırıldı

KONYA (AA) - Konya'da evine giren kişiyi engellemek isteyen ev sahibi tabancayla bacağından yaralandı.

Merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Ceylan Sokak'taki iki katılı evin birinci katında ikamet eden Suriye uyruklu H.D, tanımadığı bir kişinin evine girdiğini fark etti.

Şüpheliye müdahale etmek isteyen H.D, çıkan arbede sırasında bacağından tabancayla yaralandı.

Söz konusu kişi olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, H.D'yi Konya Numune Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.